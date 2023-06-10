Satın aldığı motosikleti dolandırıldığı iddiasıyla benzin döküp ateşe verdi; o anlar kamerada



Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Tansel Göde, ikinci el motosikleti kendisine değerinin çok üzerinde bir fiyata satan U.Ç.'nin, kendisini dolandırdığını ileri sürdü. U.Ç.'nin, parasını taksitler halinde geri iade edebileceğini söylemesine sinirlenen Göde, benzin döktüğü motosikleti ateşe verdi. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Çan ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bayramiç'te yaşayan U.Ç., kendisine ait ikinci el motosikleti geçen hafta 30 bin TL'ye Tansel Göde'ye sattı. Motosikleti alan Göde, saat 12.00 sıralarında U.Ç.'nin Atatürk Mahallesi'ndeki iş yerine geldi. Göde, iddiaya göre, motosikleti kendisine değerinin çok üzerinde bir fiyata satarak dolandırdığını ileri sürdüğü U.Ç.'den parasını iade etmesini istedi. Ancak U.Ç. ise parayı tek seferde geri veremeyeceğini söyledi.

MOTOSİKLETİ ATEŞE VERDİĞİ ANLAR KAMERADA

Duruma sinirlenen Göde, üzerine benzin döktüğü ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, motosiklet ise kullanılmaz hale geldi. Sinirlerine hakim olamayan Göde'nin, motosikleti ateşe verdiği anlar da kameraya yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2023-06-10 18:39:17



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