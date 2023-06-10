Düğüne gidenlerin içerisinde bulunduğu minibüs tarlaya devrildi: 3 yaralı

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, şehir merkezine düğüne gitmekte olan; içerisinde 7 kişinin bulunduğu minibüs, şerit ihlali yapan hafif ticari araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yapmasıyla kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, hafif ticari aracın sürücüsü ise kaçtı
Kaza, saat 19.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Etili köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçeye bağlı Göle köyünden, il merkezindeki bir düğüne katılmak için yola çıkan ve 7 kişiyi taşıyan Bayram Çakır yönetimindeki 17 HJ 970 plakalı minibüs, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı öne sürülen, 17 APP 019 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı. Hafif ticari araç olay yerinden kaçarken, kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan, Hacer T.'nin durumunun ağır olduğu belirlenirken, Ayşe D. ve Ecrin Nur Ç.'nin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan hafif ticari aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Çan Cemhan ŞEN
2023-06-10 22:21:32
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