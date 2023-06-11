Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne, barınağa yanaştırıldı

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Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 2 kişinin buunduğu tekne, 'KEGM-9' hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, barınağa çekildi.

Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi açıklarında 4 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-9' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişi bulunan tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-06-11 16:44:39



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