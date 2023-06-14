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Eski Gökçeada Belediye Başkanına 'görevi kötüye kullanmak'tan hapis cezası

DHA

Eski Gökçeada Belediye Başkanına 'görevi kötüye kullanmak'tan hapis cezası


Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde belediyeye yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonunda tutuklanıp görevden alınan eski Belediye Başkanı Ünal Çetin'e başka bir dosyadan 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak' suçundan Yargıtay yolu kapalı olmak üzere verilen 2 ay 15 gün hapis cezasına yapılan itirazı, bir üst mahkeme olan Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti. Böylece Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar kesinleşti.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin 31 Ocak'ta Gökçeada Belediyesi'ne düzenlediği 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonunda İmar Müdürü Seval Duran, eski İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem ile tutuklanan ve görevinden tedbiren uzaklaştırıldığı açıklanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'e başka bir dosyadan 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.
2015 yılında Fatih Mahallesi'nde bir inşaat firması tarafından yapılan binanın kendi arsasına taştığı gerekçesiyle Gökçeada Belediyesi ve Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığı'na N.B. tarafından yapılan ihbar üzerine incelemelerde inşaatın mevzuata aykırı olduğu tespit edilmesine rağmen inşaatın devam etmesi üzerine N.B., Gökçeada Belediyesi'ne ve inşaat firmasına dava açtı. Ancak Gökçeada Belediyesi'ne açılan davaya İçişleri Bakanlığı izin vermedi. İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında soruşturmaya izin verilmesinin ardından o dönem Gökçeada belediye başkanı olan Ünal Çetin ile Seval Duran ve M.H.Ü. hakkında soruşturma başlatıldı.
GÖREVLERİNİN GEREĞİNE AYKIRILIK BELİRLENDİ
Soruşturma kapsamında yapı ruhsatının mevzuata aykırı bir şekilde düzenlendiği, sanık Seval Duran ve Ünal Çetin'in yapı ve tadilat ruhsatını kontrol ve onaylama işlemlerini yaparken görevlerinin gereğine aykırılıkta bulundukları belirlendi. Bu kapsamda Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2018 yılında açılan davada, geçen 16 Ocak'ta karar çıktı. Hakim, sanık Ünal Çetin, Seval Duran ve M.H.Ü.'ye 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak' suçundan önce 3 ay hapis cezası verdi. Sanıkların duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak, takdiri indirim uygulanıp hapis cezası 2 ay 15 güne indirildi ve 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına Yargıtay yolu kapalı olmak üzere karar verildi. Taraflar, bir üst mahkeme olan Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurup, karara itiraz etti. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı değerlendirmenin ardından itirazı geçen 15 Mayıs'ta reddetmesi üzerine Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar kesinleşti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-06-14 10:26:58

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