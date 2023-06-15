Ece Bey, Gelibolu'da mezarı başında anıldı

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Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)-TÜRKLERİN Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu'nun fethinin 669'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında; Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Karainebeyli köyündeki Ece Bey'in mezarı başında anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı ile mevlidin okunduğu anmaya; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Belediye Başkanvekili Zafer Mete, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Gençlik ve Spor Gelibolu İlçe Müdürü Emre Özdemir, ilçedeki siyasi parti ile dernekleri temsilen başkanları katıldı. Ece Bey'in biyografisi ile tarihteki öneminin anlatıldığı anmada, mehteran takımı da gösteri sundu. Öte yandan Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu'nun fethinin 669'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında; yarın Lapseki ilçesi Çardak beldesi ile Gelibolu merkezde anma törenleri düzenlenecek. Türklerin Rumeli'ye geçişi, mehteran bölüğü eşliğinde canlandırılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2023-06-15 15:39:48



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