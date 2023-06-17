Nüfus cüzdanı yerine ehliyetini getirince sınava alınmadı

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek isteyen bir öğrenci nüfus cüzdanı yerine ehliyetin getirince sınava alınmadı.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM) düzenlenen YKS'nin ilk oturumu TYT, saat 10.15´te başladı. Çanakkale'de ise İbrahim Bodur Anadolu Lisesi'nde sınava girmek için gelen Dağhan Taşçı, nüfus cüzdanı yerine ehliyet gösterince sınav görevlileri tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine Taşçı, babasına kimlik yerine ehliyeti aldığı için tepki gösterdi. Babası ise Dağhan Taşçı'ya kimliğini akşamdan hazırlaması gerektiğini söyledi. Kısa süre tartışan baba oğul, sınav görevlileri tarafından uyarılmasının ardından okul bahçesinden ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-06-17 12:27:06
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