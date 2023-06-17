Balıkçının ağına 50 kiloluk fener balığı takıldı

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde balıkçı İlker Özdemir'ın ağına, Saros Körfezi'nde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığında fener balığı takıldı.
Gökçeada´dan 11 metrelik, 'Kızılema' isimli teknesiyle Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir ve arkadaşları Zürafa Kayalıkları mevkisine ağları bıraktı. Bir süre sonra ağını toplamaya başlayan Özdemir ve arkadaşları bir süre sonra ağa yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda, 50 kilogram ağırlığında fener balığının takıldığını fark etti. Dev balığı güçlükle tekneye çeken Özdemir ve arkadaşları o anları kamerayla kaydetti. Bu kadar büyük bir fener balığını ilk defa yakaladığını söyleyen Özdemir, "Muhteşem bir balık. Bu bölgede daha önce bu kadar büyüğüne hiç rastlamadım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-06-17 15:28:34
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