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Deniz canlıları için doğal resiflerde 'paraketa misinası' tehlikesi

DHA

Deniz canlıları için doğal resiflerde 'paraketa misinası' tehlikesi


Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz ve ekibi 'Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi' kapsamında, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yaptıkları dalış sırasında doğal resiflerin üzerini kaplayan paraketa misinalarını görüntüledi. Prof. Dr. Ayaz, "Bu misinalar doğal resif üzerinde belli bir yoğunluğa ulaştıktan sonra deniz canlılarına önemli derecede zarar verebiliyor" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri Teknolojisi Fakültesi'nin ortaklığında 2022 yılında 'Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında denizleri hayalet ağlardan temizleme çalışmalarını sürdüren ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz ve ekibi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, dalış sırasında doğal resiflerin üzerini kaplayan paraketa misinalarını görüntüledi.
'PARAKETA MİSİNALAR BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILMALI'
Doğal resif alanlarının fazla balık türünü bünyesinde barındırdığını belirten Prof. Dr. Adnan Ayaz, "Bundan dolayı da balıkçılarımızın bu bölgeler fazla ilgisini çekiyor. Yaklaşık 2 yıldır 'hayalet ağ' temizleme çalışması yapıyoruz. Daha önce proje kapsamında Marmara Denizi'nde çalıştık. Şimdi de Edremit Körfezi'nde Ayvalık bölgesinden çalışmalarımıza başladık ve bu yılın ilk dalışını gerçekleştirdik. Bazı alanlarda bu paraketa misinalarının bir 'hayalet ağ" gibi doğal resif alanlarını kapladığını gördük. Bunların da bu bölgelerden uzaklaştırılmasının gerekliliğini belirledik" dedi.
'DENİZ CANLILARINA ÖNEMLİ DERECEDE ZARAR VEREBİLİYOR'
Daha önce Çanakkale Boğazı'nda paraketa misinalarının bazı bölgelerde canlılara zarar verdiğini gördüklerini kaydeden Prof. Dr. Ayaz, "Bu misinalar doğal resif üzerinde belli bir yoğunluğa ulaştıktan sonra deniz canlılarına önemli derecede zarar verebiliyor. Yine bunun yurt dışında da örnekleri var. Kaplumbağaların üzerinde misinalar olabiliyor, yine foklara dolaşabiliyor. Balinalara, yunuslara da zarar verebiliyor. Bizde de bu yoğunluk gösteren bölgelerde deniz canlılarına zararlar verebilmesi olası bir durumdur. Bunların da mümkünse yine ortamdan bir şekilde gönüllü dalgıçlar tarafından uzaklaştırılması iyi olacağını düşünüyorum. Paraketa misinaları resiflerin üzerini kaplıyor. Kapladıktan sonra misinaların yoğunluğu arttıkça bir ağ pozisyonuna geliyor. Deniz canlıları yoğunlaşan paraketa misinalarına yakalanıyor. Kurtulamadığı için de beslenemiyor, beslenemediği için de yavaş yavaş hareketi yavaşlıyor ve orada ölüyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-06-20 09:43:05

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