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Çanakkale Boğazı'nda zıpkınla 110 kiloluk orkinos avladı

DHA

Çanakkale Boğazı'nda zıpkınla 110 kiloluk orkinos avladı


Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nda tüpsüz olarak zıpkınla, 10 metre derinliğe serbest dalış yapan rekortmen dalgıç Ozan Önen (42), 110 kilogram ağırlığında, 1,9 metrelik orkinos avladı.
Zıpkınla balık avı eski milli takım sporcularından Ozan Önen, 18 Haziran'da Çanakkale Boğazı'nda yeni trofe (nadiren avlanabilen balık) yakalamak için denize açıldı. Tüpsüz olarak 10 metreye gerçekleştirdiği dalışta Önen, 110 kilogram ağırlığında ve 1,9 metre boyunda orkinos avladı. Önen, o anları su altı kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
'45 DAKİKA SONRA DİRENCİNİ YİTİRMİŞTİ'
Zıpkınla vurduğu orkinosun dalış hayatı boyunca 100 kilogramın üzerinde avladığı 3'üncü balık olduğunu söyleyen Önen, "Özel bir şamandıra sistemi olmadan klasik bir av gününde bu avı yapabilmiş olmak çok zor oldu ama beni mutlu etti. Yaklaşık 10 metre derinlikte denk gelen bir balıktı. Atış anından 4-5 saniye önce avımı gördüm. Kendimi atış alanına hazırladım. Ardından da etkili bir atış yaptım. Çok fazla direnmedi açıkçası. Tahmin ediyorum 45 dakika sonra direncini yitirmişti. Bu şekilde balığı almak nasip oldu" dedi.
Balıkla beklemediği bir noktada karşılaştıklarını vurgulayan Ozan Önen, "İlk anda tabii ki böyle bir heyecanla beraber anlık bir irkilme yaşadım. Fakat daha önce bu tarz balıkları avladığım için soğukkanlılığımı koruyabildim. Bu biraz tecrübemle alakalıydı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-06-20 10:19:41

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