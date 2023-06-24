Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botlardaki 43 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlarda kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 'TCSG-28' Sahil Güvenlik botları tarafından botlardaki 43 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ
2023-06-24 11:51:25
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