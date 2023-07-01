Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Mehmetçik Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Şehitler Abidesi önlerinde içinde 1 kişi bulunan 7 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. Tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Mehmetçik Balıkçı Barınağı'na çekildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-07-01 09:38:48



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