Hayalet ağlar, koruma altındaki türleri de avlıyor



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz ile ekibi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında hayalet ağ içerisinde 'Raja radula' türü vatozu görüntüledi. Prof. Dr. Ayaz, "Avlanması yasak olan ve koruma altındaki türlerden olan vatoz, bir süre sonra öldü. Terk edilmiş ağlar, deniz canlıları için büyük sıkıntı yaratabiliyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ÇOMÜ Deniz Bilimleri Teknolojisi Fakültesi'nin ortaklığıyla 2022 yılında hayata geçirilen 'Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi' kapsamında ilk dalış Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yapıldı. Prof. Dr. Adnan Ayaz ve ekibi, denizin dibinden çıkardıkları 300 metre uzunluğundaki terkedilmiş uzatma ağı içerisinde 'hassas türler' arasında yer alan 'Raja radula' türü vatoz görüntüledi. Hayalet ağların 3 grupta toplandığını söyleyen Prof. Dr. Ayaz, "Bunlardan bir tanesi; çeşitli etkilerle fırtınalar, akıntılar gibi pek çok nedenlerle gerçekten denizde kaybedilenler. Diğeri ise balıkçının bilinçsizlikten dolayı bilerek ve isteyerek denize atması, denizi bir çöplük gibi kullanması. 3'üncü grubu ise terk edilip bırakılması, denizde sahipsiz kalması. Bunun çok farklı sebepleri olabilir" dedi.

'TERK EDİLEN AĞ, HALA AVCILIĞA DEVAM EDİYORDU'

Terk edilen ağlara dikkati çekip, hiçbir ağın denize atılmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ayaz, "Terk edildiği anlaşılan bir ağ bulduk. Üzerinde şamandıraları vardı. Bulunamayan bir ağ değildi. Ağı bulduğumuzda mantarların üzerine poliket gelişimi vardı. Bu da bunun uzun süredir burada kaldığını gösteriyordu. Sahibi yaklaşık 6 ay önce bırakıp, gitmiş. Çeşitli sebeplerden terk edilmiş olabilir. Ağı buradan kaldırdık. Üzerinde 3 adet 'maja crispata' dediğimiz örümcek yengeci, bir tane halk diliyle 'lapin' olarak bilinen çürümüş bir balık ve hassas türler arasında yer alan vatozgillerden 'Raja radula' vardı. Avlanması yasak olan ve koruma altındaki türlerden olan vatoz, bir süre sonra öldü. Terk edilmiş ağlar, deniz canlıları için büyük sıkıntı yaratabiliyor. Hiçbir ağ denize atılmamalı, terk edilmemeli. Sonuçları çok kötü olabiliyor. Bu tür durumları defalarca görüntüledim. Terk edilen ağ, hala avcılığa devam ediyordu" diye konuştu.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-07-02 11:14:22



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