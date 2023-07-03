1 milyon 700 bin TL değerinde kablo çalarken yakalandılar



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde piyasa değeri 1 milyon 700 TL olan yer altı elektrik kablosunu kesip, çalmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, 2 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Yaya köyünde meydana geldi. Bir inşaatın şantiyesinde enerji kablolarının çalınacağı bilgisi sonrası jandarma, harekete geçti. Şantiye çevresinde kontrol yapan ekipler, F.K. ile E.E.'nin kestikleri enerji kablolarını taşıdığını gördü. Şüpheliler, jandarmayı fark edince kaçmaya başladı. Ekipler, peşlerine düştükleri 2 şüpheliyi yakaladı. Şantiye çevresinde ayrıca kesilerek taşımaya hazır gele getirilmiş piyasa değeri 1 milyon 700 bir TL olan yer altı elektrik kablosu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Biga Cemhan ŞEN

2023-07-03 12:27:06



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