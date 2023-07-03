Çanakkale'de tarım arazisinde yangın; 1 hektar alan kül oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Doğan ZELOVA/GELİBOLU, (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Kavakköy beldesindeki tarım arazisinde, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler, havadan ve karadan müdahale etti. 2 saatte kontrol altına alınan yangında, 1 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2023-07-03 13:28:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.