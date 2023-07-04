Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, demirleme sahasına çekildi

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Liberya bayraklı tanker, römorkörle demirleme sahasına çekildi.

Rusya'dan Yunanistan'a giden 109 metre uzunluğunda Liberya bayraklı 'Northsea 1' isimli tanker, dün öğle saatlerinde, boğaz geçişi sırasında Uzunburun açıklarında makine arızası yaptı. Sürüklenen tankerin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Şevketiye demirleme bölgesine götürülüp, demirletildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-07-04 09:13:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.