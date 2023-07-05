Sürücü kazada öldü, aracından uyuşturucu çıktı

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'de yağmur suyu tahliye kanalındaki künge çarpan otomobilin sürücüsü Ferhat Aslan (41), hayatını kaybetti. Otomobilde yapılan aramada, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Lapseki-Çanakkale kara yolu Kangırlı köyü yakınlarında meydana geldi. Ferhat Aslan'ın kullandığı 35 ANY 360 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yağmur suyu tahliye kanalındaki künge çarptı. Çarpmanın şiddeti ile otomobilin motoru yerinden fırladı. Kazada sürücü Aslan, hayatını kaybetti. Cenaze, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan otomobildeki aramada, çeşitli türlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-07-05 10:46:23
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