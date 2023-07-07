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        Erkek arkadaşıyla gün batımını izlemeye gitti, uçurumdan düşüp öldü

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 09:35
        Erkek arkadaşıyla gün batımını izlemeye gitti, uçurumdan düşüp öldü

        Serkan İLİK/ BOZCAADA, (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, erkek arkadaşı ile gün batımını seyretmeye giden Yeşim Demir (39), uçurumdan yuvarlanıp, hayatını kaybetti.

        İlçede tatil yapan Yeşim Demir ile erkek arkadaşı, dün akşam 34 KU 1952 plakalı otomobil ile Polente Burnu'nda gün batımını izlemeye gitti. Rüzgar gülleri eşliğinde güneşin batışını seyreden ikili, iddiaya göre, uçurum kenarında alkol alıp, vakit geçirmeye başladı. Demir, saat 23.30 sıralarında bilinmeye bir nedenle 32 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Demir'e 45 dakika kalp mesajı yaptı. Ancak Demir kurtarılamadı. Cenaze, Çanakkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Demir'in erkek arkadaşı ise ifadesi için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK

        2023-07-07 09:35:02

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