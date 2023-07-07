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        Çanakkale´de otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 11:00
        Çanakkale´de otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Ayhan AKKAYA / BİGA, (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE´nin Biga ilçesinde aynı yöne giden TIR´a arkadan çarpan otomobilde bulunan Mehmet Zeki Yüzbaşı (45), hayatını kaybetti, sürücü Erol Emin ise yaralandı.

        Kaza, saat 05.00 sıralarında ilçedeki Savaştepe kavşağında meydana geldi. Çanakkale'den Biga istikametine giden Erol Emin´in kullandığı 34 SD 4154 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan 41 ACY 131 plakalı TIR´a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Mehmet Zeki Yüzbaşı olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan Yüzbaşı'nın cesedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan sürücü Erol Emin,  ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.(DHA)

         DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA

        2023-07-07 10:59:35

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