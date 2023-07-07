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        Çanakkale'de orman yangını

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 16:16
        Çanakkale'de orman yangını

        Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Lapseki ilçesi Güreci köyündeki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, karadan ise 15 arazöz, 2 dozer, 7 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediyelere ait ekipler müdahale ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Cemhan ŞEN

        2023-07-07 16:15:34

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