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        İş yerine yılan girdi, çalışan masaya çıktı

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 16:58
        İş yerine yılan girdi, çalışan masaya çıktı

        Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ, (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde bir iş yerine yılan girdi. Yılanı gören iş yeri çalışanı Bahar Güneş (26), masasının üzerine çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 6 Temmuz saat 14.00 sıralarında Camikebir Mahallesi'ndeki Coşkun Atmaca'ya (42) ait iş yerinde meydana geldi. İş yeri çalışanı Bahar Güneş, kapıdan içeri 1 metre uzunluğunda bir yılan girdiğini fark etti. Bu sırada paniğe kapılan Güneş, bilgisayar masasının üzerine çıktı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yılan bir süre sonra iş yerinin açık kapısından çıktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

        2023-07-09 16:57:55

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