Çanakkale'de teknede 83 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Boğazı'nda bir tekne içerisinde Afganistan uyruklu 83 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, öğle saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndaki bir teknede kaçak göçmenler olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. 'TCSG-913' Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan 15 metre uzunluğundaki tekne içerisindeki 25'i çocuk 83 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-07-10 16:38:38