Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çanakkale'de teknede 83 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 16:39
        Çanakkale'de teknede 83 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

        Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Boğazı'nda bir tekne içerisinde Afganistan uyruklu 83 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, öğle saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndaki bir teknede kaçak göçmenler olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. 'TCSG-913' Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan 15 metre uzunluğundaki tekne içerisindeki 25'i çocuk 83 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

        2023-07-10 16:38:38

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        İş yerine yılan girdi, çalışan masaya çıktı
        İş yerine yılan girdi, çalışan masaya çıktı
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        Çanakkale'de orman yangını
        Çanakkale'de orman yangını
        Çanakkale´de otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Çanakkale´de otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Erkek arkadaşıyla gün batımını izlemeye gitti, uçurumdan düşüp öldü
        Erkek arkadaşıyla gün batımını izlemeye gitti, uçurumdan düşüp öldü
        Sürücü kazada öldü, aracından uyuşturucu çıktı (2)
        Sürücü kazada öldü, aracından uyuşturucu çıktı (2)