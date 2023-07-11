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        Çanakkale'de teknede 144 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 13:11
        Çanakkale'de teknede 144 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

        İpek YAVAŞ/ AYVACIK, (Çanakkale), (DHA)-   ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından İngiltere bayraklı bir tekne içerisinde 144 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

        Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, saat 04.15 sıralarında Ayvacık İlçesi Babakale Balıkçı Barınağı açıklarında bir teknede kaçak göçmenler olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. 'TCSG-6' Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan 'Blue Diamond' isimli İngiltere bayraklı tekne içerisindeki 144 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 1 organizatör gözaltına alındı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

        2023-07-11 13:10:23

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