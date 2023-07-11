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        Çanakkale'de yolcu otobüsü şarampole düştü: 5 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 16:53
        Çanakkale'de yolcu otobüsü şarampole düştü: 5 yaralı

        Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'de, şarampole düşüp, kenardaki toprak yığınına çarpan yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Güzelyalı köyünde meydana geldi. 5 yolcusu ile Manisa'nın Soma ilçesinden Çanakkale'ye giden Ahmet Akkuş'un kullandığı 45 VH 001 plakalı yolcu otobüsü, şarampole çıkıp toprak yığınına çarptı. Yolcular Yasemin Y. (44), Elif Nisa Y. (8), Ayşe Ç. (39), Halil K. (62) ve Öykü B. (31) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

        2023-07-11 16:52:34

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