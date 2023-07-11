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        Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı  

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 17:49
        Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı  

        Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, polisin operasyon düzenlediği depoda, çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında, dün bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 1069 litre etil alkol, 200 boş bidon, 133 bidon kapağı, 203 etil alkol etiketi ve kapak sıkma makinesi ele geçirildi. Gözlatına alınan şüpheliler H.B. ve H.B., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

        2023-07-11 17:48:43

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