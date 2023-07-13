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        52 yıl 8 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 15:16
        52 yıl 8 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

        Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, 62 aranması ve çeşitli suçlardan 52 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bülent Kımız (47), yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri 62 aranması ve 'Dolandırıcılık', 'Sahtecilik', 'Yaralama', 'Tehdit', 'İftira' suçlarından hakkında 52 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bülent Kımız'ın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hükümlünün adresini tespit eden ekipler, dün gece operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Kımız'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

        2023-07-13 15:15:14

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