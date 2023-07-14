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        Çanakkale'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çeteye operasyon

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 12:24
        Çanakkale'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çeteye operasyon

        Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, yabancı uyruklu 21 kadına fuhuş yaptıran çeteye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Türkmenistan ve Kırgızistan uyruklu 21 kadına fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti. Ekipler, 13 Temmuz'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Özbekistan uyruklu G.B., D.M. ile O.B., E.D.U. yakalandı. Şüphelilerin aylık kazancının 1 milyon TL olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler sonrası adliye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

        2023-07-14 12:23:10

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