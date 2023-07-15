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        Çanakkale'de fuhuş çetesine operasyonda 2 şüpheliye sınır dışı kararı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 12:06
        Çanakkale'de fuhuş çetesine operasyonda 2 şüpheliye sınır dışı kararı

        Cemhan ŞEN /ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, yabancı uyruklu 21 kadına fuhuş yaptıran çeteye yönelik yapılan operasyonda adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2´si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Türkmenistan ve Kırgızistan uyruklu 21 kadına fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti. Ekipler, 13 Temmuz'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Güzel' takma adını kullandığı belirtilen Özbekistan uyruklu G.B., D.M. ile O.B., E.D.U. yakalandı. Şüphelilerin aylık kazancının 1 milyon TL olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler sonrası adliye sevk edildi. Şüphelilerden Özbekistan uyruklu G.B., D.M. sınır dışı edilmek üzere Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi´ne gönderilirken, O.B., E.D.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

        2023-07-15 12:06:00

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