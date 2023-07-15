Gökçeada'da orman yangını

Vural BOZOK/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 16.10 sıralarında Gökçeada ilçesi Marmaros mevkisindeki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 7 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı ve dozer ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan başlattığı müdahale sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Vural BOZOK

2023-07-15 21:01:56