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        GÖKÇEADA'DA ORMAN YANGINI (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 03:54
        GÖKÇEADA'DA ORMAN YANGINI (2)

        11'İNCİ SAATİNDE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORGökçeada Marmaros mevkiindeki saat 16.10 sıralarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 11´inci saatinde devam ediyor. Rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalelerini sürüyor. Görüntü Dökümü:

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        -Helikopterin yangına su atmasından görüntüler.Haber-Kamera: Cemhan ŞEN-Vural BOZOK/ ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Çanakkale / Gökçeada Cemhan ŞEN

        2023-07-16 03:53:15

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