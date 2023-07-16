GÖKÇEADA'DA ORMAN YANGINI (2)
11'İNCİ SAATİNDE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORGökçeada Marmaros mevkiindeki saat 16.10 sıralarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 11´inci saatinde devam ediyor. Rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalelerini sürüyor. Görüntü Dökümü:
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-Helikopterin yangına su atmasından görüntüler.Haber-Kamera: Cemhan ŞEN-Vural BOZOK/ ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Çanakkale / Gökçeada Cemhan ŞEN
2023-07-16 03:53:15