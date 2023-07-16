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        Gökçeada'daki orman yangını, 16,5 saat sonra kontrol altında

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 10:44
        Gökçeada'daki orman yangını, 16,5 saat sonra kontrol altında

        Cemhan ŞEN-Vural BOZOK/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde dün çıkan orman yangını, 16,5 saat sonra kontrol altına alındı.

        Marmaros mevkisindeki ormanda, dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile alevler, kısa sürede büyüdü. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 19 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer ile çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahale başlattı. Sabaha kadar süren çalışmalarla yangın, 16,5 saat sonra saat 08.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 15 hektar orman, 35 hektar mera ve 60 hektar açık alan olmak üzere toplam 110 hektar alan zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gökçeada Cemhan ŞEN Vural BOZOK

        2023-07-16 10:43:12

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