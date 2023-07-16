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        Çanakkale´de orman yangını 

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 19:26
        Çanakkale´de orman yangını 

        Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale başlattı.

        Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kızılkeçili köyü mevkisinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına havadan da destek sağlandı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Orman Bölge Müdür Enver Demirci, yangın bölgesine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangınla ilgili ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

        2023-07-16 19:25:27

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