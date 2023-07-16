Çanakkale´de orman yangını (2)
KÖYLÜLER SU TANKERLERİYLE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR
Çanakkale´nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına havadan müdahale 20.30 sıralarında sonlandırıldı. Yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekibin yanı sıra, çevrede oturan köylüler de kendi su tankerleriyle destek veriyor. Söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor. (DHA)Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-07-16 21:22:44