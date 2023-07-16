Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çanakkale´de orman yangını (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 21:23
        Çanakkale´de orman yangını (2)

        KÖYLÜLER SU TANKERLERİYLE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR

        Çanakkale´nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına havadan müdahale 20.30 sıralarında sonlandırıldı. Yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekibin yanı sıra, çevrede oturan köylüler de kendi su tankerleriyle destek veriyor. Söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor. (DHA)Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)-   DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

        2023-07-16 21:22:44

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Çanakkale´de orman yangını 
        Çanakkale´de orman yangını 
        Gökçeada'daki orman yangını, 16,5 saat sonra kontrol altında
        Gökçeada'daki orman yangını, 16,5 saat sonra kontrol altında
        GÖKÇEADA'DA ORMAN YANGINI (2)
        GÖKÇEADA'DA ORMAN YANGINI (2)
        Gökçeada'da orman yangını (2)
        Gökçeada'da orman yangını (2)
        Çanakkale'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma töreni düzenlendi
        Çanakkale'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma töreni düzenlendi
        Gökçeada'da orman yangını
        Gökçeada'da orman yangını