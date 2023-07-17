Çanakkale'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE´de dün örtü yangını olarak çıkıp, ormana sıçrayan yangın, 17 saattir sürüyor. Merkeze bağlı Kemel köyü tedbir amacıyla boşaltılırken, gece 1 gece görüşlü yangın helikopteriyle müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarında günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden kullanılmaya başlandı. Alevlere 13 helikopter, 5 uçak 60 arazöz 19 su ikmal aracı ve çok sayıda personelle müdahale ediliyor.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, dün saat 16.30 sıralarında örtü yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler, 7 helikopter, 4 uçak, 1 komuta aracı kamu ve özel sektör ait iş makineleri yönlendirildi. Havanın kararmasının ardından 1 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri gece boyunca yanan alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekibin yanı sıra, çevrede oturan köylüler de kendi su tankerleriyle destek verdi. Balıkesir ve Bursa'dan gelen takviye ekiplerle 50'nin üzerinde arazöz ve 500'den fazla personel yangına söndürmeye çalışmalarına katıldı.

ALEVLER 2 KÖYE SIÇRADI; KEMEL KÖYÜ TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Kemel ve Yukarı Okçular köylerindeki ormanlara da sıçradı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınına havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel köyünde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir" denildi. Tedbir amaçlı 211 nüfuslu Kemel köyündeki vatandaşlar tahliye edildi. Vatandaşlar tedbiren otobüslerle il genelindeki çeşitli Kredi ve yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi. Gece saatlerinde Kemel köyüne gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki bölgede incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

VALİ AKTAŞ: YARALI VE CAN KAYBIMIZ YOK

Yangını, tedbir amaçlı boşaltılan Kemel köyünde takip eden Vali İlhami Aktaş, "Dün saat 16.30 sıralarında Çanakkale merkeze bağlı yaklaşık 5 köyümüzü ve civarını etkileyen örtü yangınıyla başlayıp, daha sonra ormana sıçrayan bir orman yangını söz konusu oldu. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Şu anda kadar köylerimizden birisini vatandaşımızın can güvenliği açısından boşalttık. Tüm arkadaşlarımız, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Kızılay, sağlık ekiplerimiz, gönüllülerimiz yangının söndürülmesi için elinden gelen çabayı sarf etmektedirler. Havadan ve karadan müdahaleler devam etmekte. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale daha da artarak devam edecek. Yaralı ve can kaybımız yok" dedi.

BAKAN YARDIMCILARI YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki gece bölgede incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Bakan Yardımcıları Karaloğlu ve Tiryaki'ye Vali İlhami Aktaş, İl Emniyeti Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenli Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ eşlik etti.

'YANGIN ŞİDDETİNİ KAYBETMİŞ OLMASINA RAĞMEN HALA DEVAM EDİYOR'

Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Yangın saat 16.31 itibariyle başladı. 11 dakika sonra müdahale edilmiştir. Yangına 5 uçak, 7 helikopter ile müdahale edildi. Akşam saatlerinden sonra hava araçları maalesef müdahale edemedi. Sabah ışıklarıyla birlikte yangın şiddetini kaybetmiş olmasına rağmen hala devam ediyor. Şu ana kadar önemli bir can kaybı anlamında bir zayiat veya büyükbaş, küçükbaş hayvan kaybı yok. Boşaltılan 1 köy var. Etkilenen köylerimiz var. Bugünkü yangının önemli bir kısmı tarım arazileri ve orman arazilerinden oluşuyor. Sabah ışıklarıyla birlikte yanan alan miktarı özellikle tarım arazilerinde ve orman alanlarındaki net miktar ortaya çıkacak. Yangın şiddetini önemli ölçüde kaybetmiş durumda. Rüzgar şu an çok şiddetli değil. Sabahın ışıklarıyla birlikte tamamen yangının sönmesini bekliyoruz. 50'nin üzerinde arazöz, komşu il ve ilçelerden gelen itfaiye araçları, orman teşkilatının arazözleri, su tankerleri, iş makinalarıyla birlikte yoğun bir şekilde çalışma devam ediyor. 500'den fazla insan gücümüz var. AFAD ekipleri burada, UMKE'den arkadaşlarımız beraber yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah en kısa sürede en az zayiatla bu yangını da atlatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'KÖYLERİMİZDE HERHANGİ BİR EV YANGINIMIZ YOK'

Havanın hem sıcak hem de nemli olduğunu vurgulayan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Kemel köyümüz boşaltılmış durumda. Kızılkeçili, Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek ve Yapıldak köylerimizde etrafında yangının olduğu ve risk altında olan köylerimiz ama şu anda köylerimizde herhangi bir ev yangınımız yok. Vatandaşın samanlığı ve damı olarak bildiğimiz mekanlarda hasarları var. Ama şu ana kadar bir ev yangınımız yok. Diğer köylerde de herhangi bir risk oluşması durumunda oraların tahliye planları da hazır" dedi.

'YANGIN DAHA ÇOK TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ'

Karaloğlu, yangından 14 vatandaşın ayakta hastanelere müracaat ettiğini de belirtip, "2 vatandaşımızın da tedavisi dumandan etkilenme dolayısıyla hastanede devam ediyor. Özel sektöre ait bir iş makinası az önce yangına müdahale ederken maalesef ağır bir hasar almış durumda. İnşallah gün doğumuyla beraber özellikle havadan müdahaleyle uçakların ve helikopterlerin müdahalesiyle inşallah yangın kontrol altına alınır" dedi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan etkin müdahale yeniden başladı. Alevlere,13 helikopter 5 uçak 60 arazöz 19 su ikmal aracı ve çok sayıda personelle müdahale sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-07-17 09:52:23