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        Çanakkale'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 17:00
        Çanakkale'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2)

        2 KÖY DAHA TAHLİYE EDİLİYOR

        Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, dün saat 16.30 sıralarında çıkıp, ormana sıçrayan yangın, 24 saattir devam ediyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler, 15 helikopter, 6 uçak, karadan 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahaleye devam ediyor. Alevlerin yaklaştığı merkeze bağlı Kurşunlu ve Dörtyol köyleri tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı. Jandarma, Dörtyol köyü girişinde önlem aldı. (DHA)

        Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

        2023-07-17 16:59:55

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