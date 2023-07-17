Çanakkale'deki orman yangınına müdahale sürüyor (3)

ALEVLERİN YAKLAŞTIĞI KÖYLERDEKİ EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde, dün saat 16.30 sıralarında çıkıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürerken Kemel, Kurşunlu ve Dörtyol köylerinin ardından Kayadere, Işıklar ve Mareşal Fevzi Çakmak köyleri ile Damyeri mevkisinde yaşayanların da alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla tahliyelerine karar verildi.

Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini artırmıştır, havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köyleri ile Damyeri mevkiinde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir. 112 ve UMKE Sağlık personelleri köylerde sağlık hizmetine devam etmektedir" denildi.

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-07-17 17:55:36