Çanakkale'deki orman yangınına müdahale sürüyor (4)

BAKAN YUMAKLI, YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMERDE BULUNDU

Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde, dün saat 16.30 sıralarında çıkıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları 27'nci saatinde devam ediyor. Devam eden yangını havadan ve karadan inceleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Orman Bölge Müdür Enver Demirci'den bilgi aldı. İncelemelerin ardından Kemel köyüne gelen Bakan Yumaklı, burada değerlendirmelerde bulundu. Yumaklı, yaptığı açıklamada Mersin Gülnar'daki yangının kontrol altına alındığını, Hatay Belen'deki yangının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.

'ÇANAKKALE HALKINA GÖSTERMİŞ OLDUKLARI DAYANIŞMA İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Çanakkale halkına göstermiş oldukları dayanışma için teşekkür eden Bakan Yumaklı, "Yangın 16.41'de ilk müdahalesiyle birlikte bu ana kadar geldi. Aslına bakarsanız bugün saat 14.00 ile 14.30 arasında öğle vaktinde bu yangına dair biz kontrol altına alındı anonsunu yapmak üzereyken 14.30'dan sonra saatte 70 kilometreyi bulan rüzgarın hızıyla birlikte maalesef, kontrol altına alınan yangın, çevrelenen alanlarda yeniden yanmaya başladı. Halihazırda 8 köyün etkilendiğini söyleyebilirim. Bunlar, Kızılkeçili, Kemel şu anda bizim içinde bulunduğumuz, Dörtyol, Yapıldak, Musaköy, Yukarı Okçular, Kurşunlu ve Işıklar. Valilik ve AFAD tarafından dün itibariyle risk görülen yerlerde yaşlılar ya da herhangi bir tahliye esnasında hareket edemeyecek olanlar, gönüllü olarak tahliye edilmeyi kabul edenlerle birlikte bazı köylerde tahliye işlemleri de yapılmış oldu. İl merkezine yakın olması dolayısıyla herhangi bir konaklama, barınma ya da farklı bir hususta sorun söz konusu değil. Özellikle de buradan Çanakkale halkına göstermiş oldukları dayanışma için teşekkür ediyorum. Çok geniş bir alanın etkilenmesi söz konusu. Sadece ormanlık alanlardan bahsetmiyorum. Tarım alanları ve köyler var yangının güzergahında. Şu ana kadar söyleyebilirim ki hamdolsun, herhangi bir can kaybı, yaralımız yangının dumanından etkilenenlerin dışında sağlık sorunu yaşayan herhangi bir vatandaşımız ya da çalışanımız söz konusu değil. İlk baştan itibaren yaklaşık 21 hava aracı, arazözler ağır iş makineleriyle birlikte müdahaleye devam ediyor. Kızılkeçili köyünün İğdeli Mahallesi'nde müdahale sürmekte. ÇanÇanakkale yolu şu anda ulaşıma kapalı. Biga üzerinden Çanakkale'ye ulaşım sağlanabilir. Burada Valilik, AFAD, vekilleri, bunun dışında tüm yerel unsurlar kamu kurum ve kuruluşları büyük bir dayanışma içerisindeler. Çok şükür şu ana kadar çok ciddi bir uyumla çalışıyorlar. Buraların tarım alanları olması hasebiyle de Tarım İl Müdürlüğü tarafından hasar tespitleri yapılmış olacak. Arkadaşlar bununla ilgili hazırlıklarını yapmış bulunuyorlar. Aynı zamanda da yine sivil toplum kuruluşlarından, yangından etkilenen hayvanlarla alakalı da hazırlıklar yapılmış durumda" diye konuştu.

'MAALESEF 6 YENİ YANGIN MEYDANA GELDİ'

Türkiye genelinde dün itibariyle 19 yangın çıktığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Bunlardan 16'sı söndürülmüş, kontrol altına alınmıştı. Hatay Belen, Mersin Gülnar ve Çanakkale şu anda içinde bulunduğumuz alan da bugüne sarktı maalesef. Mersin Gülnar'daki yangı kontrol altına alındı. Hatay Belen'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Halihazırda sadece şu anda buranın devam ettiğini söylemek isterdim ancak bugün de maalesef 6 yeni yangın meydana geldi. Bunlar Adana Karaisalı, Mersin Mezitli, Balıkesir Ayvacık, Muğla Datça, Tekirdağ Malkara ve Balıkesir Sındırgı. Bunlardan ilk saydığım Adana Karaisalı, Mersin Mezitli, Çanakkale Ayvacık ve Muğla Datça her zaman olduğu gibi çok hızlı bir müdahaleyle hamdolsun kontrol altına alındı. Şu anda Tekirdağ Malkara ve Balıkesir Sındırgı'da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'ÇANAKKALE'DE ÇOK CİDDİ BİR RÜZGAR VAR'

Çanakkale'de çok ciddi bir rüzgarın olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Çanakkale'de çok ciddi bir rüzgar var. Bunlar çalışmaların maalesef devam etmesini güçleştiriyor. Arkadaşlarımız an itibarıyla Çanakkale için İğdeli Mahallesi'nde çok yoğun bir enerji var, oraya odaklanmış durumdalar. Yerleşim yerlerinin etrafında gerekli tertibatı da almış durumdalar. Arkadaşların müdahalelerinin sonuçlarını hep birlikte takip edeceğiz" diye konuştu. (DHA)Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-07-17 21:04:21