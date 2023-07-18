Çanakkale'deki orman yangınında 3'üncü gün

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de örtü yangını olarak çıkıp, ormana sıçrayan yangın, 3'üncü günde de sürüyor. 6 köy tedbir amacıyla boşaltılırken, gece 1 gece görüşlü yangın helikopteri ile müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarında günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden kullanılmaya başlandı. Alevlere, toplam 21 hava unsuru, 60'ın üzerinde arazöz, 500'den fazla personel müdahale ediyor.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, önceki gün saat 16.30 sıralarında örtü yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler, 7 helikopter, 4 uçak, 1 komuta aracı kamu ve özel sektör ait iş makineleri yönlendirildi. Havanın kararmasının ardından 1 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri gece boyunca yanan alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekibin yanı sıra, çevrede oturan köylüler de kendi su tankerleriyle destek verdi. Balıkesir ve Bursa'dan gelen takviye ekiplerle 50'nin üzerinde arazöz ve 500'den fazla personel yangına söndürmeye çalışmalarına katıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Kemel ve Yukarı Okçular köylerindeki ormanlara da sıçradı. Tedbir amacıyla 211 nüfuslu Kemel köyü boşaltıldı. Alevlere havadan müdahale, 20.30'da sonlandırıldı. Sadece gece görüşlü 1 yangın helikopteriyle müdahaleye devam edildi.

İKİNCİ GÜN YANGIN BÜYÜDÜ

Dün, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan etkin müdahale yeniden başladı. Alevlere,13 helikopter 5 uçak 60 arazöz 19 su ikmal aracı ve 543 personelle müdahale edildi. İkinci günde saatteki hızı 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yangın büyüdü. Kemel'in ardından Kurşunlu, Dörtyol, Kayadere, Işıklar ve Mareşal Fevzi Çakmak köyleri ile Damyeri mevkisindeki vatandaşlar bölgeden tahliye edildi. Bölgeye takviye olarak 2 helikopter, 1 uçak, 49 arazöz, 14 iş makinesi gönderildi. İkinci günde de alevlere karadan ve havadan hummalı bir şekilde müdahale edildi. Yangından Kızılkeçili, Kemel, Dörtyol, Yapıldak, Musaköy, Yukarıokçular, Kurşunlu ve Işıklar olmak üzere toplam 8 köyün etkilendiği bildirildi.

BAKAN YUMAKLI İNCELEMELERDE BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgeye gelerek havadan yangını inceledi ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Orman Bölge Müdür Enver´den bilgi aldı. Bakan Yumaklı, yangından etkilenen alanlarda incelemede bulundu.

YANGINA GECE BOYUNCA MÜDAHALE

Havanın kararmasının ardından gece görüş özelliği bulunan helikopterle havadan, 60'dan fazla arazöz ve 500'den fazla personelle de karadan yangına müdahale edildi.

Yangını söndürme çalışmalarında 3´üncü güne girildi. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan etkin müdahale yeniden başladı. Alevlere, 20'den fazla hava aracı, 60'dan fazla arazöz ve çok sayıda personelle müdahale sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-07-18 10:09:00