Çanakkale'deki orman yangınında 3'üncü gün (2)

ASKERİ HELİKOPTERLER DE DESTEK VERİYOR

Çanakkale'de örtü yangını olarak başlayan ve ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3'ü AS-532 ve 2'si ise S-70 tipi helikopter de katılıyor. Askeri helikopterler yangına müdahalede, yerli ve millî imkanlarla üretilen söndürme kitlerini kullanıyor. Alevlere müdahale toplam 7 uçak, 21 helikopter, 110 arazöz, 18 iş makinası ve 584 personelle devam ediyor.

'ORMAN'IN KAHRAMANLARININ ETKİN MÜDAHALESİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR'

Yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Çanakkale'de devam eden orman yangınında, tek bir ağaç dahi yanmasın diye Orman'ın kahramanlarının havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-07-18 16:48:39