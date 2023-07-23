Organları 5 kişiye umut olan devlet sanatçısı son yolculuğuna uğurlandı

Cemhan ŞEN Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ, (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, beyin kanaması tanısıyla tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve organlarıyla 5 kişiye umut olan Devlet Ses Sanatçısı Mehmet Ertürk (66), Bayramiç ilçesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi'nde beyin kanaması tanısıyla tedavi gören Devlet Ses Sanatçısı Mehmet Ertürk'ün dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Ertürk'ün organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan operasyonla Ertürk'ün karaciğeri ve 2 böbreği ile korneaları alındı. Ertürk'ün iki böbreği ve karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi'nde, korneaları ise Bursa Uludağ Üniversite Hastanesi'ndeki nakil bekleyen 5 hastaya umut oldu.

Devlet Ses Sanatçısı Mehmet Ertürk için Bayramiç ilçesinde Bezirganlar Köyü Camii'nde bugün öğlen cenaze töreni düzenlendi. Törene Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Ertürk'ün oğlu Ata Ertürk, kardeşi Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Devlet Sanatçısı Nurten Ertürk ve diğer yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede Ata Ertürk ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti. Ertürk'ün cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Cemhan ŞEN Fatih DALDAL

2023-07-23 16:14:28