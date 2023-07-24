Yeşim'in düşerek öldüğü Polente Burnu, kontrollü ziyarete açıldı

Serkan İLİK / BOZCAADA, (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde Yeşim Demir'in (39) erkek arkadaşı N.G. ile gün batımını seyretmek için gittiği Polente Burnu'nda düşüp hayatını kaybetmesinin ardından ziyarete kapatılan bölge, kontrollü olarak ziyarete açıldı. Gün batımının ardından saat 21.30'da vatandaşlar, Bozcaada ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alandan çıkarılıyor.

Olay, 6 Temmuz tarihinde Polente Burnu'nda meydana geldi. İlçede tatil yapan Yeşim Demir ile erkek arkadaşı N.G. ile 34 KU 1952 plakalı otomobil ile Polente Burnu'nda gün batımını izlemeye gitti. Rüzgar gülleri eşliğinde güneşin batışını seyreden ikili, iddiaya göre, uçurum kenarında alkol alıp, vakit geçirmeye başladı. Demir, saat 23.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle 32 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Demir'e 45 dakika kalp masajı yaptı. Ancak Demir kurtarılamadı.

OLAYDAN SONRA BÖLGEYE GİRİŞ KAPATILDI

Yaşanan olayın ardından Bozcaada Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamada Polente Burnu'nun vatandaşların ziyaretini kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Çanakkale Valiliği'mizin aldığı karar ile 26 Haziran -15 Eylül tarihleri arasında il genelinde 'Ormanlık Alanlara Giriş (Pavli Mevkii, Polente Günbatımı Mevkii) yasaklanmıştır. Değerli vatandaşlarımızın özen göstermesini rica eder, iyi tatiller dileriz" ifadelerine yer verildi.

'15 TEMMUZ TARİHİNDEN İTİBAREN KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI'

Daha sonra bölgede alınan tedbirlerle birlikte Polente Burnu, 15 Temmuz itibarıyla kontrollü olarak yeniden vatandaşların ziyaretine açıldı. Bölgeye girişler saat 19.00'da başlarken, gün batımının ardından saat 21.30'da vatandaşlar, Bozcaada ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alandan çıkarılıyor. Öte yandan ekipler, bölgede sık sık vatandaşları yaptıkları anonslarla dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuyor.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK

2023-07-24 11:12:00