Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Yeşim'in düşerek öldüğü Polente Burnu, kontrollü ziyarete açıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 11:12
        Yeşim'in düşerek öldüğü Polente Burnu, kontrollü ziyarete açıldı

        Serkan İLİK / BOZCAADA, (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde Yeşim Demir'in (39) erkek arkadaşı N.G. ile gün batımını seyretmek için gittiği Polente Burnu'nda düşüp hayatını kaybetmesinin ardından ziyarete kapatılan bölge, kontrollü olarak ziyarete açıldı. Gün batımının ardından saat 21.30'da vatandaşlar, Bozcaada ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alandan çıkarılıyor.

        Olay, 6 Temmuz tarihinde Polente Burnu'nda meydana geldi. İlçede tatil yapan Yeşim Demir ile erkek arkadaşı N.G. ile 34 KU 1952 plakalı otomobil ile Polente Burnu'nda gün batımını izlemeye gitti. Rüzgar gülleri eşliğinde güneşin batışını seyreden ikili, iddiaya göre, uçurum kenarında alkol alıp, vakit geçirmeye başladı. Demir, saat 23.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle 32 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Demir'e 45 dakika kalp masajı yaptı. Ancak Demir kurtarılamadı.

        OLAYDAN SONRA BÖLGEYE GİRİŞ KAPATILDI

        Yaşanan olayın ardından Bozcaada Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamada Polente Burnu'nun vatandaşların ziyaretini kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Çanakkale Valiliği'mizin aldığı karar ile 26 Haziran -15 Eylül tarihleri arasında il genelinde 'Ormanlık Alanlara Giriş (Pavli Mevkii, Polente Günbatımı Mevkii) yasaklanmıştır. Değerli vatandaşlarımızın özen göstermesini rica eder, iyi tatiller dileriz" ifadelerine yer verildi.

        '15 TEMMUZ TARİHİNDEN İTİBAREN KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI'

        Daha sonra bölgede alınan tedbirlerle birlikte Polente Burnu, 15 Temmuz itibarıyla kontrollü olarak yeniden vatandaşların ziyaretine açıldı. Bölgeye girişler saat 19.00'da başlarken, gün batımının ardından saat 21.30'da vatandaşlar, Bozcaada ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alandan çıkarılıyor. Öte yandan ekipler, bölgede sık sık vatandaşları yaptıkları anonslarla dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuyor.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK

        2023-07-24 11:12:00

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        Aynı kadın testere ile sokağa çıktı... Terör estirdi!
        Aynı kadın testere ile sokağa çıktı... Terör estirdi!
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        ABD'li oyuncudan tarikat itirafı
        ABD'li oyuncudan tarikat itirafı
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Tekne alabora oldu: 15 kişi öldü!
        Tekne alabora oldu: 15 kişi öldü!
        Trabzonspor'da Orsic şoku!
        Trabzonspor'da Orsic şoku!
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!

        Benzer Haberler

        'Yüksek sıcaklıklar arı popülasyonu ve bal verimini olumsuz etkiliyor'
        'Yüksek sıcaklıklar arı popülasyonu ve bal verimini olumsuz etkiliyor'
        Gökçeada'nın Karadenizlileri göçlerinin 50. yılını kutladı
        Gökçeada'nın Karadenizlileri göçlerinin 50. yılını kutladı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan Çanakkale'de cenaze törenine katıldı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan Çanakkale'de cenaze törenine katıldı
        Organları 5 kişiye umut olan devlet sanatçısı son yolculuğuna uğurlandı
        Organları 5 kişiye umut olan devlet sanatçısı son yolculuğuna uğurlandı
        Devlet sanatçısı Mehmet Ertürk Çanakkale'de toprağa verildi
        Devlet sanatçısı Mehmet Ertürk Çanakkale'de toprağa verildi
        Çanakkale Boğazında balıkçı teknesinde rahatsızlanan personel KEGM ekiplerince tahliye edildi
        Çanakkale Boğazında balıkçı teknesinde rahatsızlanan personel KEGM ekiplerince tahliye edildi