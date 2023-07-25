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        Çanakkale´de 38 kaçak göçmen yakalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 10:12
        Çanakkale´de 38 kaçak göçmen yakalandı

        İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta 38 kaçak göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlarda kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. TCSG-61´ Sahil Güvenlik botu ile bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 38 kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

        2023-07-25 10:11:02

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