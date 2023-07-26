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        Bozcaada'da Aya Paraskevi Günü ayini yapıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:35
        Bozcaada'da Aya Paraskevi Günü ayini yapıldı

        Cemhan ŞENSerkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesindeki Ayazma Manastırı'nda Rumlar, Aya Paraskevi Günü nedeniyle ayin yaptı.

        Halk arasında 'Ayazma Panayırı' olarak bilinen etkinliğe, Yunanistan, ABD, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada ve Gökçeada'dan gelen Rum Ortodoks cemaati üyeleri katıldı. Her yıl 26 Temmuz'da, Ayazma Manastırı'nda toplanan Rumlar, bu yıl da Aya Paraskevi Günü kapsamında ayin düzenledi. Tarihi manastırda, ayini Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis yönetti. Dualar edilip, ilahiler okunan ayinde, katılımcılar mum yakıp dilekte bulundu.

        AYA PARASKEVİ PANAYIRI

        Efsaneye göre, Paraskevi, genç ve güzel bir kızken, şimdi 'Göztepe' diye bilinen yüksek tepedeki Ayyalus Manastırı'ndan yakışıklı bir delikanlıya aşık olur. Paraskevi'nin babası durumu fark edince, kızını Ayazma'da sıkı bir göz hapsine alır. Aşık kız, arada Göztepe'ye doğru bakıp, derin derin iç geçirir, rüzgarla sevgilisine mesaj göndermek istermiş. Ayyalus'taki genç de onun için yanıp tutuşurmuş. Onlar kavuşamamışlar ancak Paraskevi aşk acısıyla ölünce onun büyük aşkının anısına, dua edeceklere dilek pınarı yapılmış. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Cemhan ŞEN Serkan İLİK

        2023-07-26 11:35:00

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