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        ÇANAKKALE´DE ORMAN YANGINI (2)  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 03:47
        ÇANAKKALE´DE ORMAN YANGINI (2)  

        SARP ARAZİDE ÇIKAN YANGINA MÜDAHALEDE GÜÇLÜK YAŞANIYORÇanakkale´nin merkeze bağlı Sarıbeyli köyünde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyse yayılarak büyüyor. Ekiplerin 4 saattir süren yoğun müdahalesine rağmen alevler kontrol altına alınamadı. Bölgeye sevk edilen 35 arazöz, 5 dozer, 3 yangın söndürme acil ekibi, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 300 personel, jandarmaya ait TOMA ve 80 jandarma personeli söndürme çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.Bu arada alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi. Yangının çıktığı bölgenin sarp arazi olduğu, ekiplerin bu nedenle müdahalede zorluk yaşadığı belirtildi. Havanın karanlık olması nedeniyle havadan müdahalenin de yapılamadığı yangınla ilgili kara ekiplerin zor şartlarda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. (DHA) Haber: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

        2023-07-27 03:46:57

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