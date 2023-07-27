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        Çanakkale'deki orman yangınına 2'nci günde havadan ve karadan müdahale sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 09:40
        Çanakkale'deki orman yangınına 2'nci günde havadan ve karadan müdahale sürüyor

        Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarında çıkan orman yangını 2'nci günde devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Çanakkale'nin Sarıbeyli köyünde, dün saat 22.30 sıralarında ormanda yangını çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına gece boyunca Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 27 arazöz, 5 dozer, 5 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 9 treyler, 300 personel ile jandarmaya ait TOMA ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte söndürme çalışmalarına 1 helikopterde destek vermeye başladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

        2023-07-27 09:39:25

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