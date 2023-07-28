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        Bozcaada açıklarında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayın kontrollü patlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 20:02
        Bozcaada açıklarında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayın kontrollü patlatıldı

        Serkan İLİK/ BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bulunan ve 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu tahmin edilen mayın, kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

        Bozcaada'da Çayır koyunda dün karadan 35-40 metre açıkta dalış yapan bir dalgıç tarafından, deniz dibinde bir cisim fark edildi. Dalgıç durumu, sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri ve Degak-5 Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede, cismin 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 240 santim çapında ve patlamamış İngiliz mayını olduğu belirlendi.

        Bugün ise ekipler, saat 17.30 sıralarında, mayını imha için harekete geçti. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından sualtı arama timi tarafından mayın, fünye ile patlatılarak imha edildi. Mayının imha edilmesinin ardından bazı vatandaşlar, denize atlayarak mayın nedeniyle kıyıya vuran balıkları topladı. Çalışmaları, Bozcaada Kaymakam Vekili Muhammet Mustafa Kara, İlçe Jandarma Komutanı Ayhan Karadağ, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Hüseyin Kepekli, İlçe Emniyet Amiri Bahaddin Pesen takip etti. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK

        2023-07-28 20:01:47

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