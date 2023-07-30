Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çanakkale'de orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 19:08
        Çanakkale'de orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

        Cemhan ŞENCihan BAYRALI/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan yaptığı yoğun müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.

        Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Kilitbahir köyünde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Ağadere Şehitliği mevkisinde çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 8 su ikmal aracı, 5 dozer, 5 helikopter, 5 treyler, 4 belediye itfaiyesi ve toplamda 250 personel bölgeye sevk edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm orman zarar görürken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

        2023-07-30 19:07:08

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Rekortmen senarist vefat etti
        Rekortmen senarist vefat etti
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Hamile kadına saldırı: Bebeğini kaybetti
        Hamile kadına saldırı: Bebeğini kaybetti
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        Icardi'nin mali detayları açıklandı
        Icardi'nin mali detayları açıklandı
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"

        Benzer Haberler

        Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        'Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı'
        'Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı'
        Çan Belediyesi 58. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek kazandı
        Çan Belediyesi 58. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek kazandı
        Bozcaada açıklarında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayın kontrollü patlatıldı
        Bozcaada açıklarında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayın kontrollü patlatıldı
        Bozcaada açıklarında bulunan mayın imha edildi
        Bozcaada açıklarında bulunan mayın imha edildi
        Geleneksel Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası başladı
        Geleneksel Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası başladı