Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çanakkale'de 45 kaçak göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 10:16
        Çanakkale'de 45 kaçak göçmen kurtarıldı

        İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 45 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye 'TCSG-8' isimli Sahil Güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 45 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

        2023-07-31 10:15:59

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Pereyra zirvesi!
        Pereyra zirvesi!
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…

        Benzer Haberler

        Geleneksel Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası sona erdi
        Geleneksel Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası sona erdi
        Kuzey Ege'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarı...
        Kuzey Ege'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarı...
        Çanakkale'de orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
        Çanakkale'de orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
        Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alın...
        Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alın...
        'Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmad...
        'Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmad...
        Çan Belediyesi 58. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Z...
        Çan Belediyesi 58. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Z...