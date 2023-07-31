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        Çanakkale'deki orman yangınında 2 bin 500 hektar alan zarar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 10:42
        Çanakkale'deki orman yangınında 2 bin 500 hektar alan zarar gördü

        Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Kızılkeçili köyünde çıkan, 52 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında 2 bin 500 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

        Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, 16 Temmuz günü saat 16.30 sıralarında örtü yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 treyler, 7 helikopter, 4 uçak, 1 komuta aracı kamu ve özel sektöre ait iş makineleri yönlendirildi. Havanın kararmasının ardından 1 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri gece boyunca yanan alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekibin yanı sıra, çevrede oturan köylüler de kendi su tankerleriyle destek verdi. Balıkesir ve Bursa'dan gelen takviye ekiplerle 50'nin üzerinde arazöz ve 500'den fazla personel, söndürme çalışmalarına katıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Kemel ve Yukarı Okçular köylerindeki ormanlara da sıçradı. Tedbir amacıyla 211 nüfuslu Kemel köyü boşaltıldı. Alevlere havadan müdahale, 20.30'da sonlandırıldı. Sadece gece görüşlü 1 yangın helikopteriyle müdahaleye devam edildi.

        52 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

        Havadan 9 uçak, 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle yapılan müdahaleyle yangın, 52 saatte kontrol altına alındı. Yapılan incelemelerde yaklaşık bin 200 hektar verimli ve bozuk orman sahası ile bin 300 hektar orman dışı alan olmak üzere 2 bin 500 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

        2023-07-31 10:41:53

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