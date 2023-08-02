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        Çanakkale'de 'Tarihi Alan'da kıyı ve deniz dibi temizliği

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 14:36
        Çanakkale'de 'Tarihi Alan'da kıyı ve deniz dibi temizliği

        Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi Kilitbahir köyü önlerinde, denizlerdeki kültürel ve doğal mirasın korunması konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla temizlik yapıldı.

        Denizlerdeki kültürel ve doğal mirasın korunması konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla Kilitbahir Balıkçı Barınağı ve Kilitbahir Kalesi önünde yapılan 'Kıyı ve Deniz Dibi Temizleme Etkinliği'ne, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte, protokol üyeleri ve davetliler, çevreyi temizledi. Daha sonra da 42 dalgıcın katılımıyla Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir Balıkçı Barınağı önünde deniz dibi temizliği yapıldı.

        'SIFIR ATIK PROJESİNDE ÜLKEMİZ ÖNEMLİ BİR YER ALDI'

        Çöp temizliğine ve sıfır atık projesine dikkat çekmek için etkinlik gerçekleştirildiğini söyleyen Vali İlhami Aktaş, "Hem kıyıdan hem de deniz altında maalesef aşırı bir kirlenmenin olduğu bölgelerde yaşamaktayız. Bu bölgelerin temizliği anlamında farkındalık yaratmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın muhterem eşleri, Emine Erdoğan Hanımefendi başkanlığında tüm dünyaya örnek olmuş sıfır atık projesi yürütülüyor. Bu sıfır atık projesinde ülkemiz önemli bir yer aldı, önemli bir ilerleme de sağladık. İlimizde de ciddi bir şekilde uygulanıyor, hedefimiz tamamen uygulanması. Sıfır atık projesinde yüzde 100 başarıya ulaştığımız zaman da bu tür çöp toplama faaliyetlerinde de gerek kalmayacak. Önemli olan bunların zaten toplanması değil, çöpü üretmemek, çöpü atmamak" dedi.

        'GELECEK KUŞAKLARA DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE BIRAKMAK MECBURİYETİNDEYİZ'

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise dünyanın en önemli su altı parklarından biri olan Gelibolu Sualtı Parkı'nda temiz bir dünya için faaliyet gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Zaman içerisinde bazen burada bozulmalar olduğunu gördük. Özellikle denizin altındaki çöpleri gördüğümüz zaman hepimizin yüreği sızladı. Biz bugün Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale Valiliğimizle birlikte ve bütün kurumlarımızın desteğini alarak ama en önemlisi halkımızın ve özellikle çocuklarımızın büyük desteğiyle burada bir çevre temizliği yapıyoruz, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu denizler bizim, bu topraklar bizim, bu tarih bizim, bu geçmiş bizim, gelecek de bizim. Dolayısıyla biz gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre, daha temiz bir deniz bırakmak mecburiyetindeyiz. Halkımızın her geçen gün daha da bilinçlendiğini görüyoruz. Halkımızın çevreye daha fazla sahip çıktığını görüyoruz. Daha temiz bir dünya, temiz bir çevre, temiz bir Çanakkale için hep beraber kol kola, omuz omuza, yürek yüreğe bu farkındalığı, bu çalışmayı yürütüyoruz. Gelecek kuşaklara bu emaneti daha temiz bir şekilde bırakmak istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

        2023-08-02 14:35:39

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