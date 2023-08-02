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        Çanakkale'de, Yunanistan'ın geri ittiği 80 göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:25
        Çanakkale'de, Yunanistan'ın geri ittiği 80 göçmen kurtarıldı

        İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 80 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye 'TCSG-6' isimli Sahil Güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 80 göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

        2023-08-02 16:24:35

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